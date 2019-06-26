"Осколки, снаряды, всем было страшно". Герой ролика из Арыси поделился эмоциями

Спустя минуту офицер взял в себя в руки и отправился помогать людям покидать опасную зону.

Военнослужащий из видеоролика рассказал, что он чувствовал в момент взрывов, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "КТК".

Распространившаяся по Казнету видеозапись тронула казахстанцев. На кадрах военнослужащий, едва сдерживая эмоции, попрощался с родителями. "Если я не выживу, родители, я вас люблю", - говорил он.

Корреспонденты телеканала разыскали героя видеоролика и узнали о тех минутах. 27-летний контрактник Исатай Алибаев совсем недавно стал отцом. Дома его ждут родители, жена и 4-месячная дочь.

– Знаете, всё было в считанные секунды. Вот тык-тык-тык, а потом тихо, а потом обратно тык-тык-тык. Осколки, снаряды, всем было очень страшно, - рассказал Алибаев.

По словам Исатая, спустя минуту он взял в себя в руки и отправился помогать людям покидать опасную зону.

Все новости по теме читайте здесь.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!