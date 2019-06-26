Люди пытаются попасть в Арысь за вещами и документами

В МВД предупреждают, что по-прежнему сохраняется угроза взрывов, но людей это не останавливает.

Несмотря на опасность, некоторые жители пытаются пробиться через оцепление, чтобы забрать вещи и документы. Об этом сообщает телеканал "Астана", передает Zakon.kz.

Попасть в город в эти дни невозможно. Выставлены несколько постов, где круглосуточно дежурят военные. С утра были пробки. Некоторые жители пытались прорвать колонну. Они хотят забрать свои вещи и документы. Вся территория оцеплена. В МВД предупреждают, что по-прежнему сохраняется угроза взрывов, но людей это не останавливает.

Саперы, прибывшие в регион по тревоге, нашли десятки неразорвавшихся снарядов на улицах и в жилом секторе.

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Журналист телеканала смог попасть в самый центр города. В воинскую часть его не допустили - на месте дежурят военные. Также телеканал показал один из популярных ресторанов, в котором от взрывов выбило все окна. На улице разбросаны москитные сетки, стекла.

Службы ЧС ликвидировали основные очаги возгорания. Сгорели больше 20-и домов, пожарные продолжают свою работу. На улице еще прибывают дополнительные расчеты.

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На опасных участках, в тех же складах, работает только специальная бронированная техника. По данным Генштаба Вооруженных сил, склады находятся всего в 200 метрах от самого города. Хотя, по утвержденным правилам должны быть удалены на 3 километра. Уже известно, что рядом с густонаселенным городом хранили вооружение для сухопутных войск, артиллерийские боеприпасы и даже системы залпового огня. Военная база в Арыси действует с 60-х годов.

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