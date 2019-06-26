Неразорвавшиеся снаряды до сих пор лежат в домах Арыси

В город ранее были направлены силы Нацгвардии для охраны порядка и пресечения краж.

В Арыси неразорвавшиеся снаряды до сих пор лежат в домах жителей. Об этом в Facebook сообщил советник акима Туркестанской области Сакен Калкаманов, передает Zakon.kz.

Журналисты казахстанских телеканалов рассказали о том, что происходит в оцепленном городе. Так, некоторые жители пытаются проникнуть в город за вещами и документами.

Стоит отметить, что в город ранее были направлены силы Нацгвардии для охраны порядка и пресечения краж.

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