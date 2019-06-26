Регионы страны продолжают поставлять гуманитарную помощь пострадавшим в Арыси
В основном везут продукты питания.
Фото : пресс-служба26 июня 2019, 09:33
Работа по приему гуманитарного груза проводится круглосуточно.
На сегодня в пункт приема, расположенного по адресу г. Шымкент, Абайский район, мкр. Ынтымак, строение 592/3, ТЛЦ, Жамбыльская область поставила 36 тонн продовольственных товаров и средства гигиены. В частности 18 тыс яиц первой категории, 10 тонн муки, 1300 шт хлеба, 10 тонн сахара, 2000 литров молока и др. продуктов.
Ночью осуществлялась разгрузка гуманитарного груза из Кызылординской области. В основном это: мука, рис, гречка.
В ближайшее время ожидается поставка продтоваров из других областей.
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