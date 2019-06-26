Казахстанская скрипачка Галия Бисенгалиева представила второй сингл в Лондоне

Второй сольный сингл "Умай" создан при помощи звучания казахского инструмента шанкобыз.

28 июня состоится мировая премьера сингла "Umay" ("Умай"), вошедшего во второй по счету совместный альбом Галии Бисенгалиевой с британскими музыкантами, передает Zakon.kz.

В ноябре прошлого года у Галии с успехом состоялась премьера мирового сингла "Tulpar" ("Тулпар"), ее первого произведения. Ностальгия по родине становится главной движущей силой творчества скрипачки, которая находит выражение в создании произведений, соответствующих казахской национальной тематике.

Все композиции Галии – это новые "краски" в скрипичной палитре звуков. Композитор использует особые акустические приемы, а также электронные манипуляции, которые в сочетании друг с другом дают возможность услышать совершенно новое звукоизвлечение на скрипке.

И если "Tulpar" вобрала в себя дух свободы, независимости, то "Umay" ("Умай") получилась у автора со степенным, но в то же время воинствующим характером, как и подобает женскому божеству. На протяжении всего произведения слушатель может наблюдать непрерывную ассоциацию ветра, которая была создана при помощи звучания казахского инструмента шанкобыз. Запись осуществлена известным казахстанским музыкантом, заведующим духовым отделением республиканской спецмузшколы имени Ахмета Жубанова Муратом Бисенгалиевым. Галия сделала сэмпл из этой записи и при помощи многократного дробления создала некий ритмический стержень всему произведению.

Альбом EP TWO у казахстанской скрипачки выходит совместно с британско-иранским композитором, ди-джеем Шивой Фешареки и композитором, мульти-инструменталистом из Манчестера СHAINES.

Галию высоко ценят и любят европейские слушатели, на сегодняшний день она является самым востребованным музыкантом. Так, в начале июня на страницах ежедневного британского издания The Guardian появилась статья, написанная корреспондентом Аммаром Калиа, о творческих достижениях скрипачки.

В конце прошлой недели Галия Бисенгалиева с большим успехом при полном аншлаге дала сольный концерт в зале лондонского Kings Palace.

Альберт Ахметов

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