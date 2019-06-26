Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Россия предложила помощь в ликвидации последствий ЧП в Арыси

Министры обороны России и Казахстана провели телефонные переговоры.

Фото : пресс-служба МО РК26 июня 2019, 10:11

Глава министерства обороны России Сергей Шойгу выразил соболезнования министру обороны Казахстана Нурлану Ермекбаеву из-за чрезвычайного происшествия на территории воинской части в Арыси, сообщает Sputnik.

Шойгу и Ермекбаев пообщались во вторник по телефону.

Во время беседы министр обороны России предложил главе Минобороны Казахстана оказать помощь в ликвидации последствий пожара.

24 июня в воинской части в Туркестанской области прогремел взрыв.

Все новости по теме читайте здесь.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты