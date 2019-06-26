Россия предложила помощь в ликвидации последствий ЧП в Арыси
Министры обороны России и Казахстана провели телефонные переговоры.
Фото : пресс-служба МО РК26 июня 2019, 10:11
Глава министерства обороны России Сергей Шойгу выразил соболезнования министру обороны Казахстана Нурлану Ермекбаеву из-за чрезвычайного происшествия на территории воинской части в Арыси, сообщает Sputnik.
Шойгу и Ермекбаев пообщались во вторник по телефону.
Во время беседы министр обороны России предложил главе Минобороны Казахстана оказать помощь в ликвидации последствий пожара.
24 июня в воинской части в Туркестанской области прогремел взрыв.
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