Россия предложила помощь в ликвидации последствий ЧП в Арыси

Министры обороны России и Казахстана провели телефонные переговоры.

Глава министерства обороны России Сергей Шойгу выразил соболезнования министру обороны Казахстана Нурлану Ермекбаеву из-за чрезвычайного происшествия на территории воинской части в Арыси, сообщает Sputnik.

Шойгу и Ермекбаев пообщались во вторник по телефону.

Во время беседы министр обороны России предложил главе Минобороны Казахстана оказать помощь в ликвидации последствий пожара.

24 июня в воинской части в Туркестанской области прогремел взрыв.

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