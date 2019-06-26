Коммунисты настаивают на проведении качественного анализа итогов приватизации соцобъектов

Приватизирован ряд медицинских, образовательных и научных учреждений, находившихся в республиканской собственности.

Коммунисты потребовал провести качественный анализ итогов приватизации социальных объектов. Такой депутатский запрос их партия зачитала во время пленарного заседания мажилиса, передает корреспондент Zakon.kz.

По мнению фракции, "настала пора провести качественный анализ итогов приватизации социальных объектов". При этом, по их мнению, анализ должен быть выполнен с привлечением общественности.

- Именно получатели социальных услуг должны дать свою оценку изменениям качества и доступности, произошедшим в результате приватизации, а также использования схем государственно-частного партнерства. Полагаем необходимым выработать соответствующие форматы, включая электронное анкетирование и обратную связь, - зачитал Айкын Конуров.

Причиной запроса, стало ухудшение структуры расходов. По данным коммунистов, доля затрат казахстанцев на продовольствие достигла рекордного значения, за последние пять лет: практически половина расходов идет на продукты.

- В этих условиях особое значение для поддержания уровня жизни получает доступность и качество социальных услуг. По сути, это остается единственным способом улучшения социального самочувствия граждан и инвестиций в человеческий капитал. В настоящее время в данной сфере взят курс на тотальное разгосударствление. В базе проектов государственно-частного партнерства доминируют социальные объекты. Среди них, в частности, строительство студенческих общежитий, по которым обещана рентабельность до 300%, - пояснил он.

Он также обратил внимание, что государство привлекает частных инвесторов через приватизационные механизмы. А количество объектов, переданных в частные руки по комплексному плану приватизации, достигло почти 500. Из них ровно половина – объекты коммунальной собственности.

- Через различные форматы приватизированы поликлиники, реабилитационно-оздоровительные комплексы, диагностические центры, диспансеры, санатории, спортивные клубы, музыкальные и изобразительные школы, дворцы спорта, дома школьников. Также приватизирован ряд медицинских, образовательных и научных учреждений, находившихся в республиканской собственности. Но никаких существенных поступлений в бюджет приватизация данных объектов не принесла. Следовательно, главным результатом должно было стать снижение стоимости услуг, расширение их ассортимента, улучшение качества обслуживания. Но кто осуществляет измерение этих качественных показателей? Постприватизационный контроль сводится к формальным индикаторам, включая сохранение профиля деятельности, числа рабочих мест, - сообщил позицию Конуров.

В связи с этим коммунисты настаивают на проведении качественного анализа итогов приватизации социальных объектов. Их интересует объем вложенных в приватизированные объекты инвестиций, количество созданных рабочих мест, рост в физическом и денежном выражении объемов произведенной продукции и оказанных услуг, сокращение числа работников госорганов и квазигосударственного сектора, в связи с приватизацией 500 объектов.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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