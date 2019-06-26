Артисты "Астана Опера" собрали аншлаг в Кокшетау

Выступление прошло в рамках Года молодежи и стало частью реализации программы "Рухани жаңғыру".

С огромным успехом прошло выступление солистов и Камерного оркестра "Астана Опера на сцене Акмолинской областной филармонии им. Үкілі Ыбырая 25 июня, передает пресс-служба театра.

Кокшетауская публика с восторгом приняла искрящуюся юмором, жизнерадостную оперу-фарс Дж. Россини "Шелковая лестница". Жители города горячо благодарили артистов бурными овациями и несмолкающими криками "браво".

Выступление прошло в рамках Года молодежи и стало частью реализации программы "Рухани жаңғыру".

В этот вечер в зале Акмолинской областной филармонии не было ни одного свободного места.

Творческий коллектив продемонстрировал мастерское владение стилистически непростым россиниевским репертуаром. За пультом Камерного оркестра "Астана Опера стоял дирижер-постановщик спектакля Заслуженный деятель Казахстана Абзал Мухитдинов. Твердо и уверенно маэстро вел за собой оркестр и солистов, дирижируя сложнейшей оперой Дж. Россини с тонким юмором, иронией и динамичностью. Оркестр под взмахом его дирижерской палочки звучал слаженно и ярко. Эффектная виртуозность, колорит, изящество и комизм партитуры итальянского классика были переданы А. Мухитдиновым на высочайшем уровне.

Партию кокетки Джулии блестяще исполнила Заслуженный деятель Казахстана Салтанат Ахметова, изумительной красоты полетный голос и неоспоримое артистическое очарование ведущей солистки не оставило равнодушным ни одного сидящего в зале. Певица с легкостью справлялась с виртуозными ариями и продемонстрировала непревзойденное владение техникой bel canto. Образ незадачливого слуги Джермано прекрасно воплотил Заслуженный деятель Казахстана лауреат государственной премии РК Сундет Байгожин. Известный казахстанский баритон показал высочайший класс вокального и актерского мастерства, а его яркий комический талант то и дело вызывал взрывы бурного смеха в зале. Заслуженный деятель Казахстана Жан Тапин представил молодого влюбленного Дорвиля. Выступление тенора отличалось выразительностью, особым пылом и искренностью чувств. Меццо-сопрано Салтанат Муратбекова в роли Лючиллы удалось в полной мере передать эмоции и переживания своей героини. Бланзак в интерпретации Евгения Чайникова получился загадочно-харизматичным, а Рамзат Балакишиев умело справился с партией Дормонта.

По завершению спектакля восторженные слушатели щедро делились впечатлениями, по достоинству оценив мастерство исполнения, а также великолепие сложных костюмов и сценического убранства в стиле венецианского карнавала.

- Артисты были весьма убедительны в своих партиях, им удалось блеснуть прекрасными голосами и артистизмом. Особенно поразили ведущие солисты Салтанат Ахметова и Сундет Байгожин, показавшие просто невероятную технику пения, - сказала слушательница Назгуль Калиева.

- Мы в восторге от визуальной канвы спектакля, роскошные костюмы в стиле итальянской Комедии дель арте позволили окунуться в изысканную атмосферу венецианского карнавала. Вокалисты удивительно органично представили своих героев, а музыканты выразили всю виртуозность и изящество мелодий великого Дж. Россини. Маэстро Абзал Мухитдинов тонко чувствовал оркестр, ловко им управлял и добавлял яркие краски в свою интерпретацию партитуры. Надеемся, что выступления артистов "Астана Опера" в нашей филармонии станут замечательной традицией для знакомства, особенно молодежи, с великим наследием классического и национального искусства, - отметили супруги Меруерт и Улан Рамазановы.

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