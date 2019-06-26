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Конституционный Совет окажет помощь жителям Арыси

Сотрудники Совета перечислят однодневный заработок в Фонд оказания помощи населению.

Фото : zakon.kz26 июня 2019, 10:34

Конституционный Совет окажет помощь жителям Арыси, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Конституционного совета.

Коллектив Конституционного Совета выражает искренние соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления и возвращения домой всем пострадавшим жителям города Арыси Туркестанской области.

Сотрудники Совета перечислят однодневный заработок в Фонд оказания помощи населению.

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