В Усть-Каменогорске начали реализацию социального угля

Тонна твердого топлива для социально уязвимых категорий граждан будет стоить 8750 тенге.

Благодаря меморандуму между акиматом города Усть-Каменогорска и АО "Қара Жыра" представители социально уязвимых слоев населения могут приобрести уголь по льготной цене.

Тонна твердого топлива для социально уязвимых категорий граждан будет стоить 8750 тенге, что на 450 тенге дешевле рыночной стоимости. Кроме того, для льготников будет организована централизованная доставка угля до жилищ. Стоимость доставки составит от 3 до 6 тысяч тенге в зависимости от района проживания, что также заметно ниже средней цены.

К категориям населения, имеющим право на социальный уголь, относятся малообеспеченные граждане, инвалиды и участники ВОВ, воины-интернационалисты, участники ликвидации ЧАЭС, пенсионеры по возрасту, инвалиды 1 и 2 групп, многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, неполные семьи и репатрианты.

Руководством АО "Қара Жыра" и города Усть-Каменогорска намерены в летние месяцы обеспечить максимальное количество жителей обеспечить социальным углем.

- Благодаря заключению меморандума в июне, мы в течение летнего сезона, то есть до начала осеннего ажиотажа, планируем социальные уязвимые слои населения обеспечить углем по льготной цене, - сказал аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар.

Стоит отметить, что для контроля за прозрачностью на тупиках постоянно будут присутствовать представители общественности и городского акимата. Всего в город планируется поставить 40 тысяч тонн социального угля.

Видео по реализации социального угля можно посмотреть здесь.

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