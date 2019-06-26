К двум годам лишения свободы приговорен коррупционер в Жамбылской области

Он совершил хищение вверенного имущества в виде товарно-материальных ценностей на общую сумму 1 миллион тенге.

К двум годам лишения свободы приговорен руководитель Центра занятости Таласского района за совершение коррупционного преступления, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (АДГСПК).

Как сообщили в ведомстве Департаментом Агентства по противодействию коррупции Жамбылской области ранее окончено досудебное расследование в отношении директора КГУ "Центр занятости населения акимата Таласского района" Еркебаева Е.

- Еркебаев Е. совершил хищение вверенного имущества в виде товарно-материальных ценностей на общую сумму 1 млн тенге. 20 июня текущего года, приговором Таласского районного суда Еркебаев Е. осужден к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении минимальной безопасности. Осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления, – сообщили в пресс-службе АДГСПК.

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