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Психологи-практики окажут помощь эвакуированным жителям Арыси

Создан временный штаб по оказанию психологической и благотворительной помощи пострадавшим.

Фото : Zakon.kz26 июня 2019, 10:47

На призыв Министерства образования и науки Республики Казахстан об оказании психологической помощи эвакуированным жителям откликнулись психологи-практики, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На сегодняшний день в Шымкенте работают 180 школьных психологов, 20 специалистов от Союза психологов и психологи-практики Центра развития медиации. Представители Центра развития медиации совместно с Ассамблеей народа Казахстана создали временный штаб по оказанию психологической и благотворительной помощи пострадавшим.

Центр развития медации сообщает, что гуманитарная помощь пострадавшим будет отправлена из столицы Казахстана в Шымкент 27 июня 17.00. Также, Фонд «Дом мамы» организовал поездку профессиональных психологов-практиков имеющих опыт работы в кризисных ситуациях.

МОН РК выразил благодарность всем, кто принял участие в поддержке и профессиональной помощи, от которой зависит дальнейшее психологическое состояние родителей и детей переживших тяжелую трагедию.


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