В Антикоррупционной службе прошли новые назначения

Бектенов Олжас Абаевич назначен первым заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Распоряжением главы государства произошел ряд назначений, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Бектенов Олжас Абаевич назначен первым заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Родился 13 декабря 1980 в Алматы.



Образование, специальность (квалификация), лицензии:

Казахская государственная юридическая академия (2001)

Специальность "Юрист"

Трудовой стаж:

Главный специалист отдела в Управлении юстиции г. Алматы (2002-2006);

Эксперт юридического отдела Канцелярии Премьер-Министра РК (2006);

Работа в Администрации Президента РК;

Заместитель председателя Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции РК;

Начальник Управления государственных закупок г. Астаны (01.2015-07.2015);

Руководитель Управления государственных закупок города Астаны, руководитель аппарата акима города Астаны, заведующий Секретариатом Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (07.2015-2016);

Руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции (антикоррупционной службы) по городу Астана (2016-07.2017);

Заместитель акима Акмолинской области по вопросам экономики (10.07.2017-06.2018);

Заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (06.2018-06.2019)

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

Орден "Айбын" ІІ степени

Кабдула Шынгыс Кайыпулы назначен заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Родился 15 июня 1978 в ВКО.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

Алматинский государственный университет им. Абая (налогообложение) (1999);

Академия финансовой полиции (2002) (юрист-правовед);

Международная академия правоохранительных органов (ILEA, США) (2004) (следственно-экономическая);

Московский государственный университет им. М. Ломоносова (2009) (МВА, мастер делового администрирования экономики и бизнеса);

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (магистр национальной безопасности (MNS) (2017)

Трудовой стаж:

Ведущий налоговый инспектор, главный специалист - юрист Налогового комитета Жамбылского района Алматинской области (1999-2002);

Старший инспектор, начальник отделения, отдела, управления Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Республики Казахстан (2002-2009);

Эксперт, инспектор, заведующий сектором по вопросам борьбы с коррупцией Отдела правоохранительной системы Администрации Президента Республики Казахстан (10.2009-11.2014);

Зачислен в кадровый резерв административной государственной службы корпуса "А" (24.06.2013-24.11.2014);

Руководитель Департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области (24.11.2014-12.01.2016);

Руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции Северо-Казахстанской области (12.01.2016-27.10.2016);

Руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции Акмолинской области (с 27.10.2016-14.09.2017)

Руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции по городу Астане (14.09.2017-07.2018);

Заместитель руководителя Национального бюро по противодействию коррупции (с 07.2018)

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

Орден "Құрмет";

Государственные, международные и ведомственные награды;

Награды: наградное огнестрельное нарезное оружие (2019)

Воинская служба, воинские и специальные звания, классные чины:

Квалификационный класс 1 категории

Шабдар Нурлан Аманкелдиулы назначен заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

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