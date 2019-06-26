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В Антикоррупционной службе прошли новые назначения

Бектенов Олжас Абаевич назначен первым заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Фото : Atameken Business Channel26 июня 2019, 10:59

Распоряжением главы государства произошел ряд назначений, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Бектенов Олжас Абаевич назначен первым заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Родился 13 декабря 1980 в Алматы.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

Казахская государственная юридическая академия (2001)

Специальность "Юрист"

Трудовой стаж:

Главный специалист отдела в Управлении юстиции г. Алматы (2002-2006);

Эксперт юридического отдела Канцелярии Премьер-Министра РК (2006);

Работа в Администрации Президента РК;

Заместитель председателя Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции РК;

Начальник Управления государственных закупок г. Астаны (01.2015-07.2015);

Руководитель Управления государственных закупок города Астаны, руководитель аппарата акима города Астаны, заведующий Секретариатом Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (07.2015-2016);

Руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции (антикоррупционной службы) по городу Астана (2016-07.2017);

Заместитель акима Акмолинской области по вопросам экономики (10.07.2017-06.2018);

Заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (06.2018-06.2019)
Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

Орден "Айбын" ІІ степени

Кабдула Шынгыс Кайыпулы назначен заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Родился 15 июня 1978 в ВКО.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

Алматинский государственный университет им. Абая (налогообложение) (1999);

Академия финансовой полиции (2002) (юрист-правовед);

Международная академия правоохранительных органов (ILEA, США) (2004) (следственно-экономическая);

Московский государственный университет им. М. Ломоносова (2009) (МВА, мастер делового администрирования экономики и бизнеса);

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (магистр национальной безопасности (MNS) (2017)

Трудовой стаж:

Ведущий налоговый инспектор, главный специалист - юрист Налогового комитета Жамбылского района Алматинской области (1999-2002);

Старший инспектор, начальник отделения, отдела, управления Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Республики Казахстан (2002-2009);

Эксперт, инспектор, заведующий сектором по вопросам борьбы с коррупцией Отдела правоохранительной системы Администрации Президента Республики Казахстан (10.2009-11.2014);

Зачислен в кадровый резерв административной государственной службы корпуса "А" (24.06.2013-24.11.2014);

Руководитель Департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области (24.11.2014-12.01.2016);

Руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции Северо-Казахстанской области (12.01.2016-27.10.2016);

Руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции Акмолинской области (с 27.10.2016-14.09.2017)

Руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции по городу Астане (14.09.2017-07.2018);

Заместитель руководителя Национального бюро по противодействию коррупции (с 07.2018)

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

Орден "Құрмет";

Государственные, международные и ведомственные награды;

Награды: наградное огнестрельное нарезное оружие (2019)

Воинская служба, воинские и специальные звания, классные чины:

Квалификационный класс 1 категории

Шабдар Нурлан Аманкелдиулы назначен заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.


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