Группа мошенниц-гипнотизеров задержана в Туркестане

Предлагая очистить дом от порчи, они забирали у доверчивых жертв деньги, продукты, золотые изделия и другие ценные вещи.

Полицейские Туркестана задержали преступную группу, подозреваемую в мошенничестве с использованием гипноза, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Туркестанской области.

В Управление полиции Туркестана с заявлением обратились сразу несколько местных жителей. Они утверждали, что стали жертвами мошенниц, которые обманным путем, используя гипноз, похитили у них деньги и золотые изделия. Данные факты зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК "мошенничество".

В целях раскрытия фактов мошенничества в полиции Туркестана создали оперативно-следственную группу из числа опытных сотрудников. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали преступную группу мошенниц на одной из городских улиц. Ими оказались четыре женщины, гражданки Республики Узбекистан.

- Следствием установлена причастность задержанных к четырем фактам мошенничества. Женщины входили в доверие к потерпевшим, предлагая очистить дом от порчи, а затем, пользуясь доверчивостью граждан и с помощью гипноза, забирали из дома деньги, продукты, золотые изделия и другие ценные вещи. В настоящее время по факту мошенничества проводится досудебное расследование. Полицейскими устанавливается причастность задержанных к другим аналогичным фактам мошенничества. Подозреваемые арестованы, – сообщили в пресс-службе областного ДП.

В свою очередь, один из потерпевших от рук аферисток, выразила искренние слова благодарности сотрудникам полиции УП Туркестана, которые проявив профессионализм и оперативность, задержали мошенниц и вернули похищенные вещи.

Полицейские просят жителей областного центра и Туркестанской области, ставшими жертвами мошенничества со стороны данной преступной группы обратиться в полицию Туркестана по телефону 102.

Стражи порядка также напоминают гражданам быть внимательными и бдительными при общении с незнакомыми людьми. Не стоит проявлять излишнюю доверчивость и впускать в дом малознакомых лиц, предлагающих сомнительные услуги. Если вы стали жертвой или очевидцем мошенничества, следует незамедлительно обращаться в полицию по телефону 102.

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