Более ста военнослужащих следят за общественным порядком в Арыси

На КПП воинской части, где произошло происшествие, военными полицейскими со служебными собаками взят круглосуточный контроль пропускного режима.

Для обеспечения правопорядка создан сводный отряд военной полиции, в состав которого вошли подразделения Гвардейского и Таразского гарнизонов. Всего в мероприятиях по охране общественного порядка задействовано более 100 военнослужащих военной полиции, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.

В кратчайшие сроки на территории военного городка, в местах проживания военнослужащих и в самом городе органами военной полиции организовано круглосуточное патрулирование, проводятся мероприятия по оцеплению мест проживания эвакуированных жителей.

На контрольно-пропускном пункте воинской части, где произошло происшествие, военными полицейскими со служебными собаками взят круглосуточный контроль пропускного режима.

В целях недопущения незаконного проникновения гражданских лиц на территорию военных объектов и пресечения фактов мародерства в местах проживания, торговых центрах и магазинах города Арысь, военнослужащие органов военной полиции Вооруженных Сил совместно с военнослужащими Национальной гвардии и сотрудниками правоохранительных органов выполняют задачи по предупреждению фактов незаконных посягательств и преступлений.

Также организовано сопровождение колонн военной техники и личного состава, задействованного в ликвидации последствий взрывов.

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