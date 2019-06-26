У третьего погибшего в Арыси остался ребенок

Абдикул Ахметов был призван в 2013 году на воинскую службу по контракту и проходил службу на должности командира отделения.

Заместитель Министра обороны РК Тимур Дандыбаев на брифинге в СЦК рассказал о третьем погибшем в Арыси, передает корреспондент Zakon.kz.

- Третий погибший Абдикул Нурланулы Ахметов, 1987 года рождения. Женат, имеет одного ребенка. Родился в Шымкенте. Был призван в 2013 году на воинскую службу по контракту, проходил службу на должности командира отделения, - сказал Дандыбаев.

По его словам, военнослужащий скончался вчера.

- К сожалению, мы вчера должны были констатировать факт о том, что военнослужащий о полученных повреждений скончался в лечебном учреждении. Вчера, - уточнил он.

Ранее сообщалось, что 24 июня 2019 года в результате возгорания и последующих взрывов боеприпасов погиб военнослужащий контрактной службы старший сержант Б.М. Алимбеков.

На 26 июня известно о гибели трех человек: двое военнослужащих и один гражданский.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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