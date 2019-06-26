Минимум 40 миллионов тенге выманила мошенница у доверчивых жителей СКО

Чтобы вручить ей деньги, люди зачастую брали кредиты, и уговаривали последовать их примеру супругов и родственников.

Полицейские Петропавловска задержали женщину, подозреваемую в мошенничестве на сумму около 40 миллионов тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции СКО.

Как сообщили в ведомстве, в Управление полиции Петропавловска поступил ряд заявлений от жителей Кызылжарского района, в которых они сообщали о совершенных в их отношении фактах мошенничества. Вскоре сотрудниками отдела криминальной полиции УП Петропавловска была задержана подозреваемая – жительница райцентра Бесколь 1981 г.р.

Все преступления аферистка совершала по одному сценарию. Знакомясь с людьми, она уверяла, что занимается бизнесом с быстрым оборотом денег, и предлагала "инвестировать" некоторую сумму – обычно для начала просила 100 тыс. тенге. Если человек соглашался, через некоторое время к нему возвращались 120 тыс. тенге. "Оборот" повторялся, и когда человек проникался доверием, получал "уникальное предложение", для которого требовалось внести уже миллионы. Через определенное время часть денег возвращалась под видом процентов. Остальные деньги, по словам подозреваемой, еще "крутились", и потерпевшим предоставлялась возможность сделать дополнительные вложения. Как правило, они соглашались.

- Люди брали кредиты, уговаривали пойти на такой же шаг супругов, родственников. В одном случае, в руки подозреваемой перешло сразу 27 млн тенге. Данную деятельность она осуществляла с 2018 года. При этом потерпевшие месяцами ждали обещанной прибыли, прежде чем обратиться в полицию, – рассказал начальник следственного отдела УП Петропавловска Марат Жангужинов.

Он дополнил, что данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса РК "Мошенничество". В настоящее время установлена причастность подозреваемой к ряду эпизодов. В отношении нее избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Полицейские устанавливают круг потерпевших. Сумма заявленного ущерба на данный момент составляет почти 40 млн. тенге.

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