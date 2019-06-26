Учебный центр КГД МФ РК провел международный семинар

На открытии семинара с приветственной речью выступил заместитель председателя комитета.

В период с 24 по 28 июня 2019 года Учебно-методическим центром Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (далее – УМЦ Комитета) совместно с Управлением классификации и происхождения товаров Департамента таможенной методологии КГД проводится международный семинар на тему: "Актуальные вопросы определения таможенной стоимости и классификации товаров" при поддержке Всемирной таможенной организации и Проекта USAID по конкурентоспособности, торговле и созданию рабочих мест в Центральной Азии, передает пресс-служба КГД МФ РК.

Актуальность семинара обусловлена тем, что вопросы контроля таможенной стоимости и классификации товаров влияют на полноту взимания таможенных платежей и налогов, на применения мер тарифного и нетарифного регулирования, а также на формирование статистических данных по декларируемым товарам.

На открытии семинара с приветственной речью выступил Заместитель Председателя Комитета Бейспеков Омирзак Кубегенович, который отметил важность и актуальность рассматриваемых вопросов для международной торговли, единообразной стандартизации классификации товаров и влияние на формирование таможенных тарифов и торговой статистики.

Для проведения вышеназванного семинара направлены аккредитованные эксперты Всемирной таможенной организации господин Луо Джиабин и госпожа Лин Хонг.

Модераторами данного семинара выступили Биекенов Серик Кенесович – заместитель руководителя УМЦ Комитета и Абдыкерова Светлана Жанузаковна – руководитель Управления классификации и происхождения товаров Комитета.

В качестве участников приглашены представители таможенных служб стран Центральной Азии (Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан) и ЕАЭС (Армения, Кыргызстан, Россия), работники Центрального аппарата Комитета и территориальных подразделений органов государственных доходов.

Во время семинара будут рассмотрены вопросы по применению инструментов Гармонизированной системы, нормативные стандарты в Конвенции ГС, тарифной классификации, ключевые принципы Соглашений ВТО, методы определения таможенной стоимости, Пакет доходов и его инструменты.

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