На складах хранились боеприпасы ракетно-артиллерийского вооружения, но никаких вредных радиоактивных элементов там не было.

По словам заместителя министра обороны РК Тимура Дандыбаева, в Арыси прогремело не менее 40-50 взрывов, передает корреспондент Zakon.kz.

- По количеству хранящихся там боеприпасов мы подразумеваем, что было не менее 40-50 взрывов, - сообщил он на брифинге в СЦК.

При этом Дандыбаев пояснил, что на складах в Арыси хранились боеприпасы ракетно-артиллерийского вооружения, инженерные боеприпасы, в том числе патроны стрелкового оружия, ручные гранаты, противотанковые управляемые ракеты, зенитные управляемые ракеты, снаряды стратегических систем различного калибра, пиротехнические средства и комплектующие элементы.

- Никаких вредных радиоактивных элементов на складе не было, - добавил замглавы Минобороны.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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