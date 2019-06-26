В Арыси прогремело не менее 40-50 взрывов
На складах хранились боеприпасы ракетно-артиллерийского вооружения, но никаких вредных радиоактивных элементов там не было.
Фото : пресс-служба МО РК26 июня 2019, 12:04
По словам заместителя министра обороны РК Тимура Дандыбаева, в Арыси прогремело не менее 40-50 взрывов, передает корреспондент Zakon.kz.
- По количеству хранящихся там боеприпасов мы подразумеваем, что было не менее 40-50 взрывов, - сообщил он на брифинге в СЦК.
При этом Дандыбаев пояснил, что на складах в Арыси хранились боеприпасы ракетно-артиллерийского вооружения, инженерные боеприпасы, в том числе патроны стрелкового оружия, ручные гранаты, противотанковые управляемые ракеты, зенитные управляемые ракеты, снаряды стратегических систем различного калибра, пиротехнические средства и комплектующие элементы.
- Никаких вредных радиоактивных элементов на складе не было, - добавил замглавы Минобороны.
Оксана Скибан, Нур-Султан
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