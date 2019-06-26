Порядка 11 вагонов боеприпасов находилось на складах в Арыси

Выселение людей, размещение их на каком-то определенном безопасном удалении, влекло определенные трудности, в том числе и финансово-экономического характера.

Заместитель министра обороны РК Тимур Дандыбаев сообщил, сколько на складах в Арыси еще оставалось боеприпасов, передает корреспондент Zakon.kz.

- С 2005 года приступили к вопросу перемещения ряда боеприпасов из этой зоны в другие склады. Сейчас сказать о том, что было перевезено какое-то процентное соотношение, мы не можем. 184 тонны было перевезено, - сказал он на брифинге в СЦК.

По его словам, там еще оставалось около 90 тонн боеприпасов.

- В пределах 11 вагонов, то есть составов имеется в виду, то есть общей численностью около 90 тонн еще оставалось, - пояснил замглавы ведомства.

Дандыбаев рассказал, что арсенал вблизи этого населенного пункта "существует с 1930 года".

- Он формировался там, вблизи непосредственно границы Советского союза и выполнял конкретную стратегическую задачу. Но в то время поселок Арыс был маленьким аулом и, соответственно, для него не представлял какую-то угрозу. Но со временем, жизнь развивается, населенный пункт увеличивался, и он приблизился к данному стратегическому объекту. Мы неоднократно напоминали об этом, давали соответствующие предложения, но все они были связаны с определенными социальными проблемами - выселение людей, размещение их на каком-то определенном безопасном удалении, и это за собой влекло определенные трудности, в том числе и финансово-экономического характера, - отметил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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