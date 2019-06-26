Взрывы в Арыси. Как все начиналось

В 9 утра наблюдательно-пожарные вышки обнаружили дым на площадке открытого хранения №120.

Заместитель министра обороны РК Тимур Дандыбаев описал события 24 июня в Арыси с самого начала, передает Zakon.kz.

- 24 июня на территории технической территории №1 арсенала, в 9 утра, наблюдательно-пожарные вышки обнаружили дым на площадке открытого хранения №120. Был дан сигнал о пожаре. Командир арсенала полковник Нурмухамбетов, согласно инструкции, с пожарной командой организовал тушение пожара. Но огонь перекинулся на хранилище с реактивными снарядами, которые стали взрываться и создали реальную угрозу пожарным командам, - сказал Дандыбаев.

По его словам, согласно инструкции, командир арсенала дал команду на эвакуацию личного состава и членов их семей. Он с офицерами остался на территории части для принятия дальнейших мер и организации охраны ее объектов. Эвакуация военнослужащих и членов их семей проведена была в короткие сроки - в течение 40 минут.

- После этого произошла детонация двух хранилищ с инженерными боеприпасами на технической территории №2 - базы хранения инженерных боеприпасов. Но, несмотря на запрет, воинская пожарная команда арсенала, используя гусеничную пожарную технику, смогла потушить пожары на второй и третьей технической территориях, - пояснил замглавы ведомства.

По его словам, сейчас сложно говорить о правильности действий военнослужащих в такой ситуации.

- Безусловно, они действовали согласно инструкции и были практически в состоянии кризисной ситуации. Информация разная. Очень сложно судить, насколько правильно они поступали. Мы хотели сказать, что военнослужащие достойно выполнили свой долг. Все требования инструкции, на мой взгляд. Те действия, которые они провели, дали возможность, чтобы ситуация в Арыси возвращалась к нормальной жизни, - сказал Дандыбаев.

Ранее была озвучена информация, что в Арыси прогремело не менее 40-50 взрывов.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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