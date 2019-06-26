Взрывы в Арыси: 45 человек находятся в больнице

25 пациентов выписаны с улучшением.

На госпитализации по причине ЧС в Арыси находятся 45 пациентов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Национальный координационный центр экстренной медицины Министерства здравоохранения РК касательно чрезвычайной ситуации.

В целях оказания экстренной медицинской помощи мобилизованы 22 бригады скорой медицинской помощи города Арыс, Ордабасинского района, городов Туркестан, Кентау и Шымкент.

В близлежащих областях (Жамбылской и Кызылординской области) мобилизованы и находятся в полной готовности 16 бригад скорой медицинской помощи.

На случай необходимости в целях обеспечения оперативной транспортировки готовы 2 вертолета санитарной авиации, укомплектованные медицинским оборудованием и мобильной бригадой на борту.

По линии санитарной авиации для оказания консультативной помощи пациентам из г.Алматы в г. Шымкент направлены 2 мультидисциплинарные бригады, в составе реаниматологов, травматологов, камбустиологов, детских реаниматологов и нейрохирургов. На данный момент, специалистами уже оказана консультативная помощь всем тяжелым пациентам, одному из них проведена операция на месте.

Кроме того, для оказания медицинской помощи в центральные районные больницы (Отырар, Ордабасинский и Сарыагашский районы) направлены врачи-камбустиологи, нейрохирурги, реаниматологи и неврологи. Специалистами уже оказана консультативная помощь трем пострадавшим пациентам.

По данным Управления здравоохранения Туркестанской области и регионального отделения санитарной авиации г. Шымкент на 26 июня 2019 года на 12.00 по местному времени на госпитализации по причине ЧС находятся 45 пациентов, 25 выписаны с улучшением.

В структуре заболеваемости госпитализированных пациентов ведущее место (88%) занимают комбинированные травмы и политравмы (56 пациентов, из них 12 детей) и отравления (6 пациентов).

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