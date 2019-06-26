Прокуроры ВКО выявили ряд нарушений при выдаче субсидий в сфере АПК

В том числе выявлены факты незаконного субсидирования хозяйств, не имеющих скот либо указывающих в заявках чужой скот.

Прокуратура ВКО проверила соблюдение законности при субсидировании сельского хозяйства и выявила ряд системных проблем и нарушений, которые были озвучены на заседании коллегии, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного надзорного ведомства.

Так проверкой установлены факты нарушения прав предпринимателей. В частности, длительное время не решается вопрос выдачи субсидий хозяйствам, закупившим солнечные панели. Местные исполнительные органы, выявив ряд предпринимателей, применивших незаконные схемы получения дотаций, отказались выплачивать их кому-либо, в том числе и добросовестным бизнесменам. По инициативе прокуратуры создана специальная рабочая группа, которой предстоит выработать механизм по выплате финансовой поддержки хозяйствам.

Помимо этого, проверка установила четыре факта незаконного субсидирования хозяйств, не имеющих скот либо указывающих в заявках чужой скот. В настоящее время ведутся досудебные расследования.

В ходе проверки также выявлены нарушения обязательств получателями дотаций по сохранению, разведению и рациональному использованию ценных пород скота. Всего по области 261 крестьянское хозяйство не выполнило договоренность на сумму 78 млн тг. Уполномоченными органами начата исковая работа по возврату данных средств государству.

На сегодняшний день 97 предпринимателей добровольно вернули 13 млн тг. По 26 крестьянским хозяйствам готовятся материалы в суд, еще по 13 иски находятся на рассмотрении в суде.

Имеют место случаи уклонения глав ТОО и крестьянских хозяйств от налогов. Так, 78 предпринимателей в совокупный годовой доход не включили субсидии в размере более 400 млн тг. Отдельные предприятия не производили пенсионные отчисления своим работникам. Налоговые органы ориентированы на взыскание не поступивших налоговых и пенсионных платежей. На данный момент взыскано 14,5 млн тг.

Рассмотрев данный вопрос на заседании коллегии, прокурор области поставил перед уполномоченными органами задачу принять организационные и практические меры, направленные на повышение эффективности работы в сфере субсидирования.

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