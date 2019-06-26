Ученые: Вода в Байкале оказалась токсичной

В Байкале до предельных значений выросли концентрации бактерий, продуцирующих токсины.

Увеличение концентрации токсинов в Байкале приведет к тому, что вода из озера перестанет соответствовать санитарным нормам, заявил РИА Новости директор Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук Андрей Федотов.

В своем выступлении на Всероссийском водном конгрессе Федотов отметил, что в Байкале до предельных значений выросли концентрации бактерий, продуцирующих токсины.

- Водичку такую пить уже нельзя по содержанию этих токсинов, - сказал он.

По словам Федотова, практически по всему байкальскому мелководью распространилась водоросль спирогира, которая приводит к изменению экосистемы Байкала - например, повсеместно исчезают байкальские губки.

- Мы видим, что она и раньше встречалась, но в очень малых количествах. В нескольких точках на Байкале она цветет круглогодично, - отметил ученый.

Он также обратил внимание на масштабные лесные пожары рядом с Байкалом. Дым от них влияет на водную экосистему, "поставляя" в нее большое количество такого биогенного компонента, как аммоний, пояснил Федотов.

Байкал - озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири, самое глубокое озеро на планете, крупнейший природный резервуар пресной воды и самое большое пресноводное озеро по площади на континенте.

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