Сами судите, герой он или паникер - Дандыбаев о записавшем обращение к родным солдате

Помимо этого нашумевшего видео, 27-летний контрактник Исатай Алибаев высказался о своих сослуживцах.

Заместитель министра обороны Тимур Дандыбаев прокомментировал вызвавшее резонанс видео с военнослужащим, записавшим обращение к родителям с места взрывов в Арыси, передает Zakon.kz.

Помимо этого нашумевшего видео, 27-летний контрактник Исатай Алибаев высказался о своих сослуживцах. Он критически отнесся к тому, что некоторые из них покинули место происшествия, не оказав помощь другим.

- Наверное, будет правильно ответить, что воинская служба она сама по себе специфичная и отличается тем, что серьезные психологические эмоциональные нагрузки создают трудности во во взаимоотношениях военнослужащих, они отличаются, поэтому у нас не принято обсуждать действия своих сослуживцев, тем более командиров. Но хотелось бы сказать, что в то время, когда данный военнослужащий негативно отзывался о своих сослуживцах, те, в свою очередь, достойно выполняли свои обязанности. Отсюда сами судите, герой он или паникер. Не мне судить, жизнь рассудит, - сказал Дандыбаев.

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