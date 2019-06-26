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Распространяемую в соцсетях информацию о новых взрывах в Арыси опровергли

В оперативном штабе попросили в этом вопросе быть осторожными.

Фото : МО РК26 июня 2019, 13:40

Днем 26 июня в соцсетях появилась информация о том, что на месте складов недалеко от Арыси, где произошло ЧП, вновь произошли взрывы, передает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении сказано, что в 3 и 5 часов утра там было несколько взрывов.

Член оперативного штаба в Туркестанской области Уласбек Садибеков опроверг эту информацию.

- Сейчас много таких, которые через whatsapp, через instagram и т.д. друг другу высылают неподтвержденную информацию, - сказал он.

В оперативном штабе попросили в этом вопросе быть осторожными.


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