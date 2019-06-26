Сотрудники КГД перечислили свой однодневный заработок жителям Арыси

В благотворительной акции участвуют более 10 тысяч налоговиков.

Госслужащие, и просто неравнодушные казахстанцы, считают своим долгом оказать посильную помощь жителям Арыси и продолжают перечислять им деньги, сообщает Zakon.kz.

На этот раз на счета, открытые для помощи пострадавшим жителям города Арысь перечислили свою однодневную зарплату более 10 тысяч сотрудников центрального аппарата и региональных подразделений Комитета государственных доходов.

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