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Назначен новый заместитель акима Мангистауской области

Им стал Нурлыбай Аккулов.

Фото : Kaskelenec.kz26 июня 2019, 14:22

Распоряжением акима области по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан заместителем акима Мангистауской области назначен Нурлыбай Аккулов. Об этом передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Аккулов Нурлыбай Каржаубаевич родился в 1976 году в селе Бейнеу Мангистауской области.

В 1998 году окончил Актауский государственный университет им. Ш Есенова , в 2017 году - Алматы Менеджмент университет по специальности инженер-строитель. Трудовой путь начал в 1998 г. в Актауском университете им. Ш. Есенова преподавателем кафедры проектирования, технологии и организации строительства. 2008 - 2009 гг. - начальник отдела регулирования долевого участия в жилищном строительстве управления государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области, город Актау. 2009 - 2012 гг. - заместитель акима Каракиянского района, село Курык, начальник управления предпринимательства и промышленности Мангистауской области, город Актау. 2013 - 2018 гг. - заместитель акима города Актау. С 2018 года - директор ТОО "WestEcoPlast", город Актау.


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