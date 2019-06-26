Токаев дал интервью международному агентству "Bloomberg"
Он поделился своим видением дальнейшего развития нашей страны.
Фото : facebook.com26 июня 2019, 14:25
Глава государства дал Касым-Жомарт Токаев интервью Международному информационному агентству "Bloomberg", передает Zakon.kz.
- Он поделился своим видением дальнейшего развития нашей страны. Ответил на ряд вопросов по социальной, финансово-экономической и инвестиционной тематике. Значительный блок интервью был посвящен внешней политике Казахстана, региональной повестке, двустороннему взаимодействию с США. Агентство "Bloomberg" является общепризнанным лидером в распространении финансовых данных и аналитических материалов для делового мира. Видеозапись интервью будет транслироваться телеканалом "BloombergTelevision", а также будет доступна через терминалы "Bloomberg" и размещена на сайте www.bloomberg.com, аудитория которого составляет около 4 миллионов пользователей в неделю, - написал в Fаcebook пресс-секретарь Президента Берик Уали.
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