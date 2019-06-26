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В столице Казахстана обсудили перспективы участия в проекте "Power Silk Road"

Казахстан обладает благоприятным инвестиционным и институциональным климатом, и заинтересован в развитии экспортных путей для поставки чистой энергии.

Фото : "Power Silk Road"26 июня 2019, 14:34

В рамках инициативы "Один пояс - Один путь" в Международном центре зелёных технологий и инвестиционных проектов (IGTIC) прошло обсуждение перспектив участия Казахстана в проекте глобальной электроэнергетической сети "Power Silk Road". Круглый стол собрал представителей МЭ РК, Системного оператора АО "KEGOC" и представителей китайской компании GEIDCO.

Руководитель IGTIC Рапиль Жошыбаев отметил, что Казахстан обладает благоприятным инвестиционным и институциональным климатом, и заинтересован в развитии экспортных путей для поставки чистой энергии. Географическое положение и наличие существенного потенциала ВИЭ в Казахстане - более чем в 2,7 трлн. кВтч (превышает внутреннюю потребность в 20 раз), представляет значительный интерес для реализации проекта по строительству супермагистрали и экспорту чистой электроэнергии в страны АТР.

В своем выступлении Генеральный директор - представитель GEIDCO по Восточной Европе и Центральной Азии Чэн Сюпэн, представил концепцию организации и этапы развития проекта по созданию супермагистрали.

Айнур Соспанова, Директор департамента МЭ РК, отметила перспективы по строительству мощностей в секторе ВИЭ Казахстана. Аскербек Куанышбаев, Управляющий директор по стратегии и развитию АО "KEGOC" рассказал о работе по развитию электросетевой инфраструктуры.

Новые взгляды, основанные на экологичном развитии, применении "зеленых" технологий и низкоуглеродной экономике нашли отражение в выдвинутой Первым Президентом Казахстана "Программе партнерства Зеленый мост", одобренной в 2012 году на саммите ООН "РИО+20". Программный документ нацелен на объединение усилий государств, Европы, Азии и Тихого океана для перехода к зеленой экономике.


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