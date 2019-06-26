Назарбаев отметил сплоченность казахстанцев после ЧП в Арыси

Со стороны государства принимаются все необходимые меры по скорейшему восстановлению нормальной жизнедеятельности региона и оказанию всесторонней поддержки населению.

Заседание Совета Безопасности под председательством Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева состоялось в столице, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Первого Президента РК.

В ходе заседания была рассмотрена текущая ситуация в городе Арысь Туркестанской области и обсуждены вопросы обеспечения водной безопасности страны.

Председатель Совета Безопасности, выразив искренние соболезнования родным и близким погибших в Арыси, отметил самоотверженный труд работников всех служб и волонтеров, принимающих участие в ликвидации последствий взрывов.

– По последней информации количество пострадавших превысило 160 человек. Следует отметить сплоченность всех казахстанцев. Граждане со всех уголков страны выражают обеспокоенность, работники организаций и предприятий объединяются, чтобы помочь пострадавшим. Беды и трудности одного региона являются нашим общим вопросом. Благодаря крепкому единству народа мы преодолеем все сложности. Выражаю всем казахстанцам благодарность, - сказал Елбасы.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что со стороны государства принимаются все необходимые меры по скорейшему восстановлению нормальной жизнедеятельности региона и оказанию всесторонней поддержки населению.

По вопросу обеспечения водной безопасности было детально обсуждено состояние водных ресурсов страны и водохозяйственных объектов. Особое внимание также было уделено вопросам доступности питьевой воды для населения и рационального водопользования.

По итогам заседания даны конкретные поручения по организации возвращения людей в их дома и проведению ремонтно-строительных работ в городе Арысь.

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