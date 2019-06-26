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Опубликован минутный ролик о ЧС в Арыси

Сотрудники МВД РК перечислили свой однодневный заработок жителям Арыси.

Фото : Скриншот видео26 июня 2019, 15:01

Пресс-служба Министерства внутренних дел Казахстана опубликовала ролик о чрезвычайном положении в Арыси, передает Zakon.kz.

Страшная трагедия в небольшом городке объединила всех жителей нашей страны. Никто не смог остаться равнодушным к видео взрывов, бегущих людей по степи от клубов дыма, потерянных и испуганных детей, самоотверженной работы военнослужащих и сотрудников полиции. Со всех уголков страны в эвакуационные пункты поступают предметы первой необходимости.

Сотрудники МВД РК как и многие другие перечислили свой однодневный заработок пострадавшим жителям Арыси.


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