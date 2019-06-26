Почти 300 млн тенге перечислили казахстанцы для жителей Арыси

Деньги поступали на счет Корпоративного фонда социального развития "Туркестан" при акимате Туркестанской области.

Деньги, поступившие на Корпоративный фонд социального развития "Туркестан" при акимате Туркестанской области, пока тратить не будут, передает Zakon.kz.

Об этом во время прямого включения в оперативном штабе на ТК "Хабар 24" сообщил заместитель акима Туркестанской области Жолдымурат Аманбаев. Он отметил, что распределение начнется после того, как жители вернутся в город.

- У нас есть фонд корпоративный "Туркестан". Он имеет счет в банке. На 26 июня туда поступило 293 985 000 тенге. По решению акима области из этого фонда ни тиынки не будет тратиться до тех пор, пока население Арыси не вернется. В Сарыагашском районе когда ситуация была, из каждого сельского округа выбирали самых уважаемых людей, потом они определяли, как и где эти деньги будут потрачены. По этой аналогии, как только население вернется в свои дома, будем с населением решать, как будем эти деньги тратить, - сказал Аманбаев.

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