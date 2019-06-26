Почти 300 млн тенге перечислили казахстанцы для жителей Арыси
Деньги поступали на счет Корпоративного фонда социального развития "Туркестан" при акимате Туркестанской области.
Фото : zakon.kz26 июня 2019, 15:23
Деньги, поступившие на Корпоративный фонд социального развития "Туркестан" при акимате Туркестанской области, пока тратить не будут, передает Zakon.kz.
Об этом во время прямого включения в оперативном штабе на ТК "Хабар 24" сообщил заместитель акима Туркестанской области Жолдымурат Аманбаев. Он отметил, что распределение начнется после того, как жители вернутся в город.
- У нас есть фонд корпоративный "Туркестан". Он имеет счет в банке. На 26 июня туда поступило 293 985 000 тенге. По решению акима области из этого фонда ни тиынки не будет тратиться до тех пор, пока население Арыси не вернется. В Сарыагашском районе когда ситуация была, из каждого сельского округа выбирали самых уважаемых людей, потом они определяли, как и где эти деньги будут потрачены. По этой аналогии, как только население вернется в свои дома, будем с населением решать, как будем эти деньги тратить, - сказал Аманбаев.
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