Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Почти 300 млн тенге перечислили казахстанцы для жителей Арыси

Деньги поступали на счет Корпоративного фонда социального развития "Туркестан" при акимате Туркестанской области.

Фото : zakon.kz26 июня 2019, 15:23

Деньги, поступившие на Корпоративный фонд социального развития "Туркестан" при акимате Туркестанской области, пока тратить не будут, передает Zakon.kz.

Об этом во время прямого включения в оперативном штабе на ТК "Хабар 24" сообщил заместитель акима Туркестанской области Жолдымурат Аманбаев. Он отметил, что распределение начнется после того, как жители вернутся в город.

- У нас есть фонд корпоративный "Туркестан". Он имеет счет в банке. На 26 июня туда поступило 293 985 000 тенге. По решению акима области из этого фонда ни тиынки не будет тратиться до тех пор, пока население Арыси не вернется. В Сарыагашском районе когда ситуация была, из каждого сельского округа выбирали самых уважаемых людей, потом они определяли, как и где эти деньги будут потрачены. По этой аналогии, как только население вернется в свои дома, будем с населением решать, как будем эти деньги тратить, - сказал Аманбаев.

Все новости по теме читайте здесь.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты