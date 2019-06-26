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Провести ревизию всех складов вооружения предложили депутаты

Нужно четко понять, кто стоит за их сохранностью, и соответствуют ли они современным требованиям.

Фото : Панорама26 июня 2019, 15:38

Депутаты считают необходимым провести ревизию всего военного арсенала, находящегося на балансе министерства обороны. Об этом рассказал мажилисмен Бахтияр Макен в кулуарах заседания правительства, сообщает Zakon.kz.

По его мнению, необходимо извлечь урок из произошедшего в Арыси и принять четкие меры, чтобы впредь подобные трагедии не повторялись.

- Здесь, наверное, надо четко провести определенную ревизию для того, чтобы понять в целом какова ситуация на всех этих складах или тех или иных военных хранилищах, в которых находиться военное вооружение. Кто стоит за их сохранностью, и соответствуют ли они современным требованиям. Наведение порядка в самой системе обороны – это первая задача государственной власти для того, чтобы не допустить тех или иных происшествий, которые могут повлечь за собой гибель нашего населения, – сказал депутат.


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