В ВКО более 33 тысяч детей из многодетных семей будут обеспечены школьной формой

На эти цели предусмотрено 626 миллионов тенге.

В Восточно-Казахстанской области состоялось заседание специальной комиссии под председательством главы региона Даниала Ахметова с участием многодетных матерей, общественности и СМИ, передает Инфоцентр ВКО.

В онлайн-режиме с акимами городов и районов, и представителями аналогичных комиссий на местах обсудили несколько вопросов. В частности, темы обеспечения школьной формой и бесплатным образованием в колледжах и вузах детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также бесплатного посещения детьми детских садов.

Заместитель руководителя управления образования Айгуль Байжанова сообщила, что более 33,5 тысяч детей из малообеспеченных и многодетных семей будут обеспечены школьной формой.

На эти цели предусмотрено 626 миллионов тенге. Из них 500,8 млн. тенге – средства из областного бюджета, 125,2 млн. тенге из местных бюджетов городов и районов в рамках фонда всеобуча.

– К новому учебному году для всех детей из многодетных и малообеспеченных семей будет закуплена школьная форма – 33 583 комплекта, – сообщила Айгуль Байжанова.

Управлением образования также проведен анализ потребности в обеспечении школьной формой с учетом возрастных категорий детей и гендерных различий. Кроме того, совместно с директорами школ и представителями родительских комитетов городов и районов определены пять видов школьной формы абсолютно для всех учеников региона. Цветовая гамма состоит из оттенков синего, серого, бордового, черного цвета. Комплект школьной формы для мальчиков включает в себя рубашку, брюки, пиджак, галстук и в среднем будет стоить 10 500 тенге. Для девочек – блузка, юбка, пиджак (жилет), галстук обойдется в 14 800 тенге.

Управлением предпринимательства совместно с палатой предпринимателей определены генеральные подрядчики по производству школьной формы из числа местных товаропроизводителей из Усть-Каменогорска и Семея.

– На сегодняшний день из 580 школ заключены договоры на приобретение формы в 260 школах, в 299 школах договоры заключат до 1 июля текущего года. В 21 школе Бескарагайского района не ведется работа по заключению договоров с местными товаропроизводителями из числа организаций определенных управлением предпринимательства и палатой предпринимателей. Местными исполнительными органами Бескарагайского района вопрос приобретения школьной формы для детей из многодетных и малообеспеченных семей не контролируется, – доложила Айгуль Байжанова.

Акиму Бескарагайского района и его заместителю Даниал Ахметов дал недельный срок для исправления ситуации. Если определенная работа не будет проведена, аким области обещал сделать персональные выводы. Также он поручил провести в районе партийный контроль.

Что касается грантов на поступление в колледжи и вузы детей из многодетных семей, то, как заверила Айгуль Байжанова, со всеми выпускниками 9-11 классов ведется адресная работа.

Общее количество детей из многодетных семей, желающих поступить в этом году в колледжи и ВУЗы - 1123. А средства выделены на 7930 мест на сумму 5,4 млрд.тенге, в том числе на 400 грантов для университетов. Безусловно, дети должны получить сертификат ЕНТ и окончательно определиться с местом учебы, но уже сейчас видно, что возможности получить профессионально-техническое образование огромны.

Также нет проблем и с бесплатным посещением как государственных, так и частных детсадов детьми из многодетных семей и с особыми образовательными потребностями.

По поручению главы региона Даниала Ахметова на компенсацию родительской платы из бюджета области выделено 200,2 млн. тенге. С мая текущего года 3518 детей посещают бесплатно государственные детские сады 2435 человек, частные 474, дети с ограниченными возможностями – 609.

Возмещение родительской платы производят в виде оказания социальной помощи через органы соцзащиты населения.

– Совместно с Департаментом юстиции ВКО мы разработали проект решения о внесении изменений и дополнений в Правила оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан. Правила зарегистрированы в органах юстиции и уже начато возмещение родительской оплаты за детские сады родителям детей, посещающих не только государственные, но и частные детские дошкольные организации, – доложил руководитель управления координации занятости и социальных программ ВКО Ерболат Ошакбаев.

Для того, чтобы облегчить для родителей процедуру сбора документов на получение социальной помощи, глава ВКО Даниал Ахметов поручил акимам городов и районов брать необходимые сведения из имеющихся информационных систем "Е-Халық" и "Е-Собес". И сократить перечень необходимых документов с предоставлением лишь заявления и удостоверения личности.

Как дополнила заместитель акима области Асем Нусупова, во исполнение поручения главы региона, для упрощения процедуры и совершенствования механизма оказания социальной помощи детям из многодетных семей и детям с особыми образовательными потребностями Премьер-Министру Республики Казахстан направлено письмо с предложениями о внесении изменений в законодательные акты в системе образования. В частности, об оказании социальной помощи гражданам в период получения ими образования, в том числе дошкольного в организациях всех форм собственности.

Юлия Вторникова

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