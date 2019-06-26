Волонтеры выясняют, что действительно нужно в первую очередь жителям Арыси

На данный момент люди собрали очень много гуманитарной помощи, так что теперь требуется помощь в ее сортировке и транспортировке.

Актуальную информацию о том, что необходимо пострадавшим от взрывов в городе Арысь собирает Национальная волонтерская сеть. Об это сегодня на брифинге в Службе Центральных коммуникаций сообщила исполнительный директор организации Татьяна Миронюк, передает корреспондент Zakon.kz.

На данный момент много волонтеров этой организации работает в регионе: это близлежащие к Арыси города, в том числе Шымкент, Туркестан, Кызыл-орда. Там организованы волонтерские ячейки, которые собирают помощь, распределяют ее, занимаются сортировкой.

Национальная волонтерская сеть также имеет штаб по приему гуманитарной помощи в Нур-Султане по адресу К. Еримбетова 51, офис 16, где круглосуточно дежурят волонтеры с 8 утра до 8 вечера.

- Мы организовываем волонтеров, которые оказывают юридическую и психологическую помощь там на месте, также там работают представители национальной волонтерской сети. Также мы собираем актуальную информацию о том, что жителям Арыси действительно сейчас необходимо и распространяют эту информацию через активные соцсети, национальную волонтерскую сеть, но больше, наверное, через портал www.volontery.kz., - сообщила она.

В чем заключается актуальная информация? По ее словам, на данный момент люди собрали очень много гуманитарной помощи, так что теперь требуется помощь в ее сортировке и транспортировке.

- Это самое главное. Потому что, хотелось бы обратиться к гражданам в том числе, что, когда вы несете какую-то помощь, какие-то вещи, медикаменты, позаботьтесь о том, чтобы они были соответствующего качества. Потому что волонтерам приходится очень много сортировать. Второй момент – нужны автоволонтеры. Это те волонтеры, которые могут доставлять из близлежащих городов именно до пунктов, где находятся сейчас люди, эвакуированные и пострадавшие. Особенно из далеких городов, таких, как Нур-Султан, где собирают очень много гуманитарной помощи. На данный момент есть 30 пунктов сбора. Мы собираем актуальную информацию о том, что нужно на каждый отдельный пункт, - сказала она.

Кроме того, она призвала людей, пострадавших от ЧП обращаться в пункты помощи, и сообщать о том, что им необходимо. От национальной волонтерской сети там находится 120 человек, это люди, которые проживают недалеко от Арыси.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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