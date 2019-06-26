10 грузовых машин с необходимыми вещами в Арысь отправили жетысусцы

Закуплены товары на 60 миллионов тенге.

Жители Алматинской области под эгидой "Жетісу Арыспен бірге" отправили караван с продуктами питания и предметами первой необходимости пострадавшим от взрыва боеприпасов в местной военной части, передает Zakon.kz.

Сегодня с села Узынагаш Жамбылского района в путь отправились более десяти грузовых автомобилей с гуманитарной помощью. В ходе отправки каравана присутствовали аким района Багдат Алиев и первый заместитель председателя партии филиала Алматинской области "Нұр Отан" Галиаскар Сарыбаев.

По словам Галиаскара Сарыбаева, это первая и не последняя акция направленная на помощь пострадавшим от чрезвычайных ситуаций.

- Наша главная цель- помочь нашим соотечественникам. Показать единство народа в трудных ситуациях и что граждане всей страны разделяют переживания жителей Арысь. Мобилизовать все институты гражданского общества области для участия в гуманитарной акции. Всех жетысусцев призываю протянуть руку помощи и не оставаться в стороне. Мы народ широкой души, который никогда не оставит соотечествеников в беде, - сказал Галиаскар Сарыбаев.

К слову, закуплены товары на 60 миллионов тенге. Среди них пятнадцать тонн муки, семь тонн сахара, продукты питания, крупы различных видов, напитки, а также строительные материалы и вещи для взрослых и детей.

Всего в акции участвовало двадцать крупных компании, а также не остались в стороне все неравнодушные люди.

Отметим, в области созданы свыше двадцатки трех комнат приема помощи. Также регион может принять более 150 детей из Арыси в местные детские оздоровительные лагери.

Напомним, что в тот же день, когда распространилась информация о событии в Арысе, в Алматинской области стартовала акция "Жетісу Арыспен бірге", в которой работники областного акимата и подведомственных организаций и территориальных департаментов перевели свой однодневный заработок на счет корпоративного фонда социального развития "Туркестан".

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