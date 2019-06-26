В КЧС прокомментировали фото из Арыси, набравшее в Instagram более тысячи комментариев

На снимке пожарные помогают жителям города.

После трагических событий в Арыси появилась фотография в социальной сети, которая полюбилась казахстанцам. КЧС МВД РК решил дать разъяснение по снимку, передает Zakon.kz.

По сообщению комитета, в Instagram данное фото вызвало множество положительных комментариев (более тысячи) и лайков (56 тыс).

- На фото пожарные ДЧС г.Шымкент Абылай Бабаханұлы Бабахан, Бексұлтан Миятұлы Ибадулла, Үсен Асқарұлы Қазыбек, Эльдар Владимирович Қырықбаев поднимают женщину в машину (вахтовка) и эвакуируют из г.Арыс в эвакуационный пункт г.Шымкент, - говорится в сообщении.

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