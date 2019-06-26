Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В КЧС прокомментировали фото из Арыси, набравшее в Instagram более тысячи комментариев

На снимке пожарные помогают жителям города.

Фото : пресс-служба26 июня 2019, 17:02

После трагических событий в Арыси появилась фотография в социальной сети, которая полюбилась казахстанцам. КЧС МВД РК решил дать разъяснение по снимку, передает Zakon.kz.

По сообщению комитета, в Instagram данное фото вызвало множество положительных комментариев (более тысячи) и лайков (56 тыс).

- На фото пожарные ДЧС г.Шымкент Абылай Бабаханұлы Бабахан, Бексұлтан Миятұлы Ибадулла, Үсен Асқарұлы Қазыбек, Эльдар Владимирович Қырықбаев поднимают женщину в машину (вахтовка) и эвакуируют из г.Арыс в эвакуационный пункт г.Шымкент, - говорится в сообщении.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты