В КЧС прокомментировали фото из Арыси, набравшее в Instagram более тысячи комментариев
На снимке пожарные помогают жителям города.
Фото : пресс-служба26 июня 2019, 17:02
После трагических событий в Арыси появилась фотография в социальной сети, которая полюбилась казахстанцам. КЧС МВД РК решил дать разъяснение по снимку, передает Zakon.kz.
По сообщению комитета, в Instagram данное фото вызвало множество положительных комментариев (более тысячи) и лайков (56 тыс).
- На фото пожарные ДЧС г.Шымкент Абылай Бабаханұлы Бабахан, Бексұлтан Миятұлы Ибадулла, Үсен Асқарұлы Қазыбек, Эльдар Владимирович Қырықбаев поднимают женщину в машину (вахтовка) и эвакуируют из г.Арыс в эвакуационный пункт г.Шымкент, - говорится в сообщении.
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