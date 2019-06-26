Предстоит нелегкая работа - Назарбаев новому акиму столицы

Первый Президент Казахстана отметил, что новый аким столицы обладает достаточным опытом и навыками для реализации возложенных на него задач.

Первый Президент Казахстана принял акима Нур-Султана Алтая Кульгинова, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Первого Президента РК - Елбасы.

В ходе встречи Елбасы подчеркнул, что на акима столицы возложена большая ответственность за дальнейшее развитие главного города страны.

– Столица любого государства всегда находится под пристальным вниманием руководства страны и правительства. На акима столицы возлагается высокая ответственность. Все гости страны в первую очередь посещают главный город Казахстана. И оценка развития государства отражается на уровне развития его столицы, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Первый Президент Казахстана отметил, что новый аким столицы обладает достаточным опытом и навыками для реализации возложенных на него задач.

– Руководство страны и правительство будут поддерживать вашу работу. Предстоит нелегкая работа. Ведь у жителей столицы требования к руководству города всегда высоки, – сказал Елбасы.

В свою очередь, Алтай Кульгинов рассказал о предстоящих планах работы по улучшению социально-экономических показателей развития столицы.

– В настоящее время продолжается реализация принятых ранее программ развития города. Все поручения по обеспечению дальнейшего роста выполняются. Экономические показатели положительные. Наблюдается рост доли малого и среднего бизнеса, а также производства, – сказал аким столицы.

Пресс-служба Первого Президента РК – Елбасы

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!