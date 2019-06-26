230 многодетных сельских семей в течение месяца получат жилье в ВКО

Жилищные сертификаты будут выдаваться по решению областной Общественной комиссии.

В акимате Восточного Казахстана под председательством акима региона Даниала Ахметова состоялось заседание областной Общественной комиссии по решению вопросов обеспечения многодетных семей жильем, в которую вошли многодетные мамы, представители общественности, представители СМИ, передает Инфоцентр ВКО.

Проведенный анализ показал, что в очереди на получение жилья из государственного жилищного фонда стоят 566 многодетных семей, проживающих в районных центрах и сельских населенных пунктах. Было решено, что обеспечение проведут поэтапно. Первый этап заключался в том, чтобы выкупить жилье посредством внебюджетных средств для 230 семей из 88 сельских округов и 4 районных центров. Таким образом, было подобрано 196 домов в сельских округах и 34 дома в районных центрах. Общая сумма приобретения жилья составила 558,5 млн.тенге.

По поручению главы региона, в районах были созданы рабочие комиссии, в состав которых вошли представители общественных организаций и многодетные матери. Они провели работы по обследованию приобретаемых домов и квартир. На сегодняшнем заседании областной Общественной комиссии по видеоконференцсвязи все члены районных групп доложили Даниалу Ахметову о проведенной работе.

– Можно сказать, что сейчас мы завершили первый этап нашей программы, который касался только лишь сельских округов и нескольких районных центров. Потребуется еще 10 дней для оформления всех юридических документов. Все 230 многодетных семей довольны. Следующая наша задача – обеспечить 309 семей остальных районных центров и городов, – сказал глава региона.

Именно эта задача стала вторым этапом, который будет реализовываться в соответствии с государственной программой ипотечного кредитования "Бақытты отбасы", направленной на обеспечение жильем многодетных, неполных и малообеспеченных семей. Старт объявлен в июле текущего года. Оператором является Жилстройсбербанк Казахстана. Сама программа "Бақытты отбасы" имеет уникальные по сравнению с другими ипотечными продуктами условия кредитования: сумма займа – до 10 млн. тенге, срок займа – до 20 лет, ставка по займу – 2% годовых, а первоначальный взнос – 10% от суммы займа с возможностью покрытия за счет жилищного сертификата.

Согласно госпрограмме жилищного строительства "Нұрлы жер" и Правилам кредитования ЖССБК основными требованиями к участникам являются отсутствие у претендента и его членов семьи жилья на праве собственности, истечение 3 лет с момента расторжения брака (для неполных семей), официальное подтверждение платежеспособности хотя бы одного из членов семьи, подтверждение от акимата о постановке на учет нуждающегося в жилище и его статусе, средний доход за последние 6 месяцев не должен превышать на каждого члена семьи 1 показателя минимальной заработной платы (42,5 тыс. тенге) в месяц без учета государственных пособий семьям, имеющим детей.

Например, если в семье 6 человек, то максимальный доход для участия в программе должен быть не более 255 тыс. тенге (6 чел. х 42,5 тыс. тенге=255 тыс. тенге).

Отметим, что с учетом внедрения нового формата выплаты адресной социальной помощи, в среднем по области одна многодетная семья получает более 81 тыс. тенге в месяц в виде пособия, что позволяет большинству семей, при условии наличия хотя бы одного работающего, соответствовать критерию Программы по минимальному уровню платежеспособности.

Сейчас для определения точного количества потенциальных участников Программы акиматами городов совместно с Жилстройсбербанком проводится анализ 1 258 очередников из числа многодетных семей по следующим критериям: возраст, наличие официального дохода, отсутствие жилья, кредитная история. В случае соответствия требованиям Программы, им будут предложены ипотечные займы на льготных условиях, а также оказана помощь для покрытия первоначального взноса с помощью жилищного сертификата по 1 млн. тенге на семью.

– Максимально каждая семья по этой программе может получить ипотечный кредит 10 млн тенге на приобретение жилья. Жилищные сертификаты будут выдаваться по решению областной Общественной комиссии. Я поручаю всем акимам городов в течение двух месяцев провести глубокий анализ возможностей каждой семьи по критериям программы. Затем члены комиссии проведут заседание. После этого, в сентябре у нас будет понимание общей картины, сколько человек финансово способны и могут быть участниками "Бақытты отбасы", и сколько человек не имеет таких возможностей. Тогда определим другие алгоритмы, чтобы выполнить задачу. Комиссия будет контролировать эти процессы, – заключил Даниал Ахметов.

Член областной Общественной комиссии, многодетная мама из Усть-Каменогорска Эльвира Аллахвердиева поделилась своим мнением о прошедшем заседании:

- Сегодня мы увидели реальные примеры вовлечения многодетных матерей в состав комиссии, и самое главное, в работу по обеспечению жильем. В данное время делаются только первые, но значимые шаги. Сами многодетные мамы, находясь в составе рабочей группы, говорили о том что они довольны. При выборе дома они, конечно, в первую очередь смотрели на возможности и условия для разведения скота, огорода. Они сами присутствовали на объектах, видели, в каком состоянии находится предоставляемое жилье. Надеюсь, работа будет продолжена в таком же направлении.

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