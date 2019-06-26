Депутаты Мажилиса встретились с жителями Арыси в эвакопунктах

Народные избранники также навестили пострадавших, находящихся на лечении в медицинских учреждениях.

26 июня депутаты Мажилиса находятся в Туркестанской области, где проводят встречи с жителями Арыси, пострадавшими от взрывов на складе боеприпасов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службе Мажилиса.

Мажилисмены посетили эвакуационные пункты, побеседовали с людьми, узнали, что их волнует в первую очередь и какая помощь необходима в данный момент.

В частности, депутаты встретились с арысцами в эвакопунктах в Казыгуртском и Сарыагашском районах, побывали в общежитии в г.Шымкенте.

В беседе с мажилисменами люди выразили благодарность всем казахстанцам за помощь и поддержку, за те условия, которые созданы сейчас для их временного пребывания в эвакопунктах. Вместе с тем арысцы подняли ряд волнующих их вопросов, касающихся в т.ч. материальной помощи, восстановления жилья и другие.

Народные избранники также навестили пострадавших, находящихся на лечении в медицинских учреждениях.

Мажилисмены сообщили о перечислении однодневного заработка депутатского корпуса в помощь пострадавшим жителям г. Арыс, выразили свою поддержку, а также пожелания скорейшего выздоровления.

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