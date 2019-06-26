Курсанты Военного института Сил воздушной обороны готовы подняться в воздух

В Актобе готовят пилотов вертолетов Ми-8.

На учебном аэродроме "Хлебодаровка" Военного института Сил воздушной обороны проходят учебно-тренировочные полеты курсантов, сообщает Zakon.kz.

24 курсанта Военного института Сил воздушной обороны готовы подняться в воздух. Весь учебный год они постигают тонкости теории, сдают экзамены, проходят врачебно-летную комиссию, чтобы получить допуск к полетам. Практика на факультете армейской авиации начинается в конце мая и продолжается целое лето. На учебном аэродроме "Хлебодаровка" готовят пилотов вертолетов Ми-8.

В программу подготовки входят вывозные полеты с инструктором, выполнение упражнений на висение, полеты по кругу, в зону и по маршруту. 12 курсантов выпускного курса уже готовятся сдать экзамены.

Курсанты второго курса только приступили к вывозным полетам. В кабине вертолета им доверяют управлять лишь отдельными элементами боевой машины.

- Прежде, чем сесть за ручку управления вертолетом, обучаемые проходят курс наземной подготовки, где сначала сдают теоретическую часть, затем, на тренажном вертолете демонстрируют летчику-инструктору готовность подняться в небо. Здесь до автоматизма отрабатываются все элементы действий в воздухе, а также в возможных экстремальных ситуациях: при особых действиях в полете и при вынужденном покидании вертолета. Лишь после этого – добро пожаловать на борт, - рассказывает заместитель командира авиационной эскадрильи учебного центра Военного института Сил воздушной обороны майор Вадим Чубачук.

Вертолету Ми-8, на котором учатся летать курсанты факультета армейской авиации, подходит термин "рабочая лошадка современной авиации". Именно он стал базой для многих модификаций современных вертолетов. Данная модификация – логическое завершение перехода от транспортного к транспортно-боевому вертолету. На него установлены современные двигатели ТВЗ-117 МТ с дополнительной газотурбинной установкой АИ-9В и пылезащитным устройством на входе в воздухозаборники. Ми-8 является наиболее распространенным в мире транспортным вертолетом. Полезная нагрузка – до 24 пассажиров, либо 12 носилок с сопровождающими, либо 4000 килограмм иного груза. Дальность полета 950 километров при максимальной скорости 250 километров в час при максимальной высоте 5000 метров. Он же является мировым рекордсменом по количеству модификаций, которых насчитывается более сотни.

Из двадцати четырех курсантов 2 и 4 курсов ни один не завалил главный экзамен года. Все обучаемые сдали летную практику на "хорошо" и "отлично".

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