Списание кредитов многодетным: послабление или решение наболевших проблем

По мнению политолога, такие решения нужны для того, чтобы поднимать жизненный тонус у малоимущих граждан и научить их более осторожно относиться к своим деньгам в будущем.

26 июня 2019 года Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан, поручив списать долги многодетным семьям. Это распоряжение главы государства вызвало довольно неоднозначную реакцию в казахстанском обществе. Если одни были искренне рады, то другие задавались вопросом: почему кто-то может просто взять деньги в долг и забыть, а кто-то должен трудиться в поте лица, чтобы погасить банковский заем. Своим мнение по этим вопросам с журналистом Zakon.kz поделился казахстанский политолог Ерлан Саиров.

Как отметил эксперт, данное решение Президента было принято довольно неожиданно. Ведь раньше практически все решения наших властей были ориентированы в основном на интересы крупного, среднего бизнеса, а также развитие банковского сектора, когда миллиарды тенге из бюджета направлялись на поддержку конкретных частных банков. То есть все было направлено на так называемое развитие рыночных отношений.

- И в свете развития этих рыночных отношений мы на самом деле забыли интересы и чаяния простых граждан, которые может быть где-то не конкурентно способны, финансово не грамотны. А здесь, в данном указе главы государства, речь идет именно об интересах и чаяниях наших граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации по различным причинам. Ведь именно они попадались в капкан различных кредитных организаций и их надо оттуда вытаскивать. Государство должно заниматься проблемными вопросами своих граждан и этот шаг, он очень правильный, и думаю можно даже сказать мудрый. На мой взгляд, это первое такое социально ориентированное постановление наших властей направленное на решение уже наболевших проблем неравенства и несправедливости в отношении социально уязвимых слоев населения, – считает Ерлан Саиров.

А что касается вопроса о том, почему казахстанцы, не относящиеся к уязвимым слоям населения по-прежнему вынуждены выплачивать банковские кредиты, то по мнению политолога, здесь не может идти речь о какой-то несправедливости.

-Мы же не можем утверждать, что человек, который находиться в трудной жизненной ситуации просто не хочет или не может выплатить взятый кредит из-за лени. Возможно, и он сейчас работает на трех-четырех работах, но не может вовремя погашать кредит, так как вынужден кормить свою большую семью. Поэтому я думаю, что здесь никакой несправедливости нет. На мой взгляд, наоборот, такие решения нужны для того, чтобы поднимать жизненный тонус и оптимизм у малоимущих граждан. И это правильно, – отметил Ерлан Саиров.

В то же время эксперт напомнил, что Президент дал понять, что все это – одноразовая акция и больше такого прощения долгов не будет. И если эти люди в следующий раз захотят брать кредит, то должны хорошо подумать о том, как будут его выплачивать. Поэтому им естественно надо учиться и поднимать уровень своей финансовой грамотности, что в наше время тоже очень актуально.

Напомним, ранее стало известно, что Токаев поручил правительству в разовом порядке принять меры по погашению в банках второго уровня и микрофинансовых организациях задолженности по беззалоговым потребительским займам должникам, куда относятся многодетные семьи, семьи, получающие выплаты по случаю потери кормильца, семьи, имеющие детей-инвалидов, инвалидов с детства старше 18 лет, получатели государственной адресной социальной помощи; дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие двадцати девяти лет, потерявшие родителей до совершеннолетия. А также поручил принять меры по списанию казахстанцам, имеющим беззалоговые потребительские займы в банках и микрофинансовых организациях, начисленных штрафов и пени по состоянию на 1 июля 2019 года.

При этом, Касым-Жомарт Токаев высказался о том, что нынешняя ситуация с потребительскими кредитами не должна больше повториться, а потому необходимо ввести запрет на предоставления займа гражданам с доходом ниже прожиточного минимума во избежание дальнейшего ухудшения финансового состояния.

Подготовил Владимир Демидов

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