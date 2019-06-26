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Казахстанская молодежка взяла три "золота" на турнире по боксу в Грузии

Нашу команду представили спортсмены из Мангыстауской области.

Фото : olympic.kz26 июня 2019, 18:00

В Грузии состоялся международный молодежный турнир по боксу на призы чемпиона мира по боксу Георгия Канделаки. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из Казахстана, Грузии, Ирландии, Турции, Азербайджана и Армении, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстанскую команду представили спортсмены из Мангыстауской области. Нурбек Орысбаев (60 кг), Нурас Женис (75 кг) и Абзал Кульжан (91 кг) стали победителями, завоевав золотые медали. Жарам Комшабаев (49 кг) и Атаконис Амангельдиев (52 кг) стали бронзовыми призерами.


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