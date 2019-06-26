В Атырау впервые состоялось открытие "Недели социального предпринимательства"
По итогам будут награждены победители, занявшие призовые места.
Фото : УВП Атырау26 июня 2019, 18:29
В мероприятии, организованном Гражданским центром, приняли участие 22 социальных предпринимателя, сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональную службу коммуникаций Атырауской области.
В ходе мероприятия была создана специальная комиссия. Они ознакомились с работой каждого участника и дали свои оценки. По итогам недели будут награждены победители, занявшие призовые места.
Отметим, что 28 июня в честь Дня социального предпринимательства состоится региональный форум.
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