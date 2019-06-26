В Атырау впервые состоялось открытие "Недели социального предпринимательства"

По итогам будут награждены победители, занявшие призовые места.

В мероприятии, организованном Гражданским центром, приняли участие 22 социальных предпринимателя, сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональную службу коммуникаций Атырауской области.

В ходе мероприятия была создана специальная комиссия. Они ознакомились с работой каждого участника и дали свои оценки. По итогам недели будут награждены победители, занявшие призовые места.

Отметим, что 28 июня в честь Дня социального предпринимательства состоится региональный форум.

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