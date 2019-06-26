Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Атырау впервые состоялось открытие "Недели социального предпринимательства"

По итогам будут награждены победители, занявшие призовые места.

Фото : УВП Атырау26 июня 2019, 18:29

В мероприятии, организованном Гражданским центром, приняли участие 22 социальных предпринимателя, сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональную службу коммуникаций Атырауской области.

В ходе мероприятия была создана специальная комиссия. Они ознакомились с работой каждого участника и дали свои оценки. По итогам недели будут награждены победители, занявшие призовые места.

Отметим, что 28 июня в честь Дня социального предпринимательства состоится региональный форум.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты