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Марат Тажин дал ряд поручений в области применения госсимволов

В работе комиссии приняли участие депутаты Парламента, руководители центральных и местных исполнительных органов, общественные деятели и ученые.

Фото : BNews.kz26 июня 2019, 18:35

Состоялось заседание Республиканской комиссии по вопросам государственных символов и геральдики ведомственных и иных, приравненных к ним, наград под председательством Государственного секретаря Республики Казахстан Марата Тажина, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В работе комиссии приняли участие депутаты Парламента, руководители центральных и местных исполнительных органов, общественные деятели и ученые.

На заседании были заслушаны отчеты министра национальной экономики Руслана Даленова, акимов города Алматы Бауыржана Байбека и Западно-Казахстанской области Гали Искалиева о состоянии дел в области пропаганды и применения государственных символов.

Также были рассмотрены предложения об утверждении ведомственных наград министерств индустрии и инфраструктурного развития, культуры и спорта Республики Казахстан.

По итогам заседания Государственный секретарь дал ряд поручений.


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