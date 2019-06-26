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Военные будут зачищать Арысь от снарядов до 28 июня

В городе все еще очень опасно.

Фото : Радио Азаттык26 июня 2019, 18:44

Военные будут проводить работы по очистке Арыси от снарядов и гранат до конца пятницы 28 июня. Об этом в Facebook сообщил советник акима Туркестанской области Сакен Калкаманов, передает Zakon.kz.

В городе все еще очень опасно.

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