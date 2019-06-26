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В Нур-Султане пройдет национальный стартап-конкурс под эгидой Astana Innovations Challenge

Победитель конкурса в Казахстане станет участником Seedstars CEE Summit.

Фото : СМИ УВП Астана26 июня 2019, 19:21

В Нур-Султане пройдет национальный стартап-конкурс под эгидой Astana Innovations Challenge, сообщает Zakon.kz.

Компания Astana Innovations в партнерстве с международным бизнес-инкубатором Seedstars и при поддержке Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы 2-3 июля 2019 года проведет национальный конкурс стартап-проектов Seedstars World TOUR.

Об этом на своей странице в Telegram (https://t.me/MBekturova) написала заместитель акима столицы Малика Бектурова.

Формат мероприятия - буткэмп "How to get investment ready", а также сессии с менторами. По итогам первого дня будут отобраны 10 финалистов. Они и презентуют свои проекты перед жюри и зрителями.

Также Бектурова отметила, что победитель конкурса в Казахстане станет участником Seedstars CEE Summit. А это значит, что он получит возможность попасть на трехмесячную программу Growth Program и Global Seedstars Summit и побороться за главный приз в полмиллиона долларов США.

Кроме того, все финалисты Seedstars Nur-Sultan смогут присоединиться к Investment Readiness Program, показать свои идеи инвесторам и получить широкий доступ к сети менторов и предпринимателей мира.

Заявки принимаются по ссылке https://www.seedstarsworld.com/event/seedstars-nur-sultan-2019

Место проведения: Hilton, улица Сауран, 46, Seedspace Nur-Sultan.


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