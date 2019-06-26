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Полицейские Кызылорды задержали стрелка, ранившего двух человек

Инцидент произошел возле одного из увеселительных заведений города.

Фото : 24.kz26 июня 2019, 19:49

В Кызылорде по горячим следам задержан стрелок, ранивший двух человек выстрелом из травматического оружия, сообщает "Хабар 24".

Инцидент произошел возле одного из увеселительных заведений города. Сообщение о нем поступило около трех часов утра. Прибывшему на место наряду полиции пришлось вызывать для раненых скорую помощь. Тут же была разослана ориентировка на поимку хулигана.

В результате оперативных действий задержан 24-летний житель города Байконур, который пытался выехать из Кызылорды. В салоне автомашины, где он находился, полицейские обнаружены две единицы травматического оружия. Находка изъята в качестве вещественного доказательства.

В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания городского Управления полиции. По данному факту проводится досудебное расследование.


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