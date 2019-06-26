Очень рады этим переменам - многодетная мама об указе Президента

Всегда хочется верить во все хорошее, и мы верим ради наших детей.

Многодетная мама из Нур-Султана Самал Жарова поделилась мнением по поводу подписанного сегодня Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым указа по снижению долговой нагрузки граждан, передает МИА "Казинформ".

- Это очень неожиданно, поэтому поначалу даже не знали, как реагировать. Конечно, мы очень рады таким изменениям. У меня был кредит, осталось оплатить немного, - рассказывает женщина. По ее мнению, это очень своевременная мера, потому что она поможет снять социальное напряжение среди населения.

С. Жарова также отметила и другие позитивные изменения.

- Всегда хочется верить во все хорошее, и мы верим ради наших детей. Что бы ни происходило, мы всегда верим в светлое будущее. У нас в поселке Косшы началось строительство дорог, начали проводить освещение и водоснабжение, - сообщила женщина.

Напомним, сегодня Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Указ "О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан".

Указом Правительству РК поручено в разовом порядке принять меры по погашению в банках второго уровня и микрофинансовых организациях задолженности по беззалоговым потребительским займам. Должниками по указанным займам являются многодетные семьи, семьи, получающие выплаты по случаю потери кормильца, семьи, имеющие детей-инвалидов, инвалидов с детства старше 18 лет, получатели государственной адресной социальной помощи; дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие двадцати девяти лет, потерявшие родителей до совершеннолетия.

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